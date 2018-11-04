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Все, что я обещал Кате Гандзюк в больнице, будет выполнено, - Луценко


фото: apostrophe.ua
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сдержит обещания, данные Екатерине Гандзюк

Об этом Юрий Луценко сообщил в facebook.

"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице, будет выполнено", - написал Луценко.

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