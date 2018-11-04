Все, что я обещал Кате Гандзюк в больнице, будет выполнено, - Луценко
Об этом Юрий Луценко сообщил в facebook.
"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице, будет выполнено", - написал Луценко.
- Напомним, пресс-секретарь министра внутренних дел Антон Грещенко заявил, что организатору нападения на Екатерину Гандзюк грозит пожизненное заключение.
- Напомним, под зданием МВД в Киеве проходит митинг-реквием, в связи со смертью Екатерины Гандзюк.
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31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
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Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
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Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
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Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Завершенное убийство".
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