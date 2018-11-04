В Украину из России выдворили одессита, который был снайпером в ОРДО

4 ноября, 2018, 08:05

Лукояновський районный суд Нижегородской области РФ принял решение о депортации одессита Максима Шадрова, который воевал против украинской армии в рядах боевиков "ДНР"

Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России, пишет Думская.net.

В суде Шадров заявил о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все же выдворить нарушителя за пределы страны.

Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Принимал участие в захвате Славянска, потом воевал под Донецком. Террористы называли его "Макс Одесса".

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Как отмечается, в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.

"Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, фотографировался с восхваления и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила "гастарбайтерам", и при содействии МИД Украины Шадрова с женой вернули на родину", - говорится в сообщении.

А вот отец Максима Александр Шадров признался, что воевал за деньги на стороне армии Каддафи.