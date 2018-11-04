В Украину из России выдворили одессита, который был снайпером в ОРДО
Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России, пишет Думская.net.
В суде Шадров заявил о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все же выдворить нарушителя за пределы страны.
Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Принимал участие в захвате Славянска, потом воевал под Донецком. Террористы называли его "Макс Одесса".
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Как отмечается, в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.
"Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, фотографировался с восхваления и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила "гастарбайтерам", и при содействии МИД Украины Шадрова с женой вернули на родину", - говорится в сообщении.
А вот отец Максима Александр Шадров признался, что воевал за деньги на стороне армии Каддафи.
- В течение прошлых суток, 3 ноября 2018 года, в районе проведения операции Объединенных сил уничтожено трех оккупантов, еще трое - ранены.
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