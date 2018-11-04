В школах Латвии собираются ввести уроки драмы

4 ноября, 2018, 07:47

В латвийских школах может появиться новый предмет - драма

Если правительство одобрит предложение Министерства образования и науки, уроки драмы будут встроены в программу за счет уменьшения количества уроков литературы, передает Delfi.lv.

Уроки драмы есть в учебной программе школьников в странах Скандинавии, Великобритании и США. Этот предмет не следует воспринимать как театральный кружок, участники которого обязательно ставят пьесы. Смысл преподавания драмы в школе заключается в том, чтобы научить детей эффективному обмену мнениями, дать навыки публичного выступления и красноречия, отмечает министерство образования.

Читайте также: Стас Жирков: "Театр перестает быть элитарным. Если люди нуждаются в фаст-фуде - пусть будет фаст-фуд"

Предполагается, что уроки драмы будут интегрированы в обязательную программу за счет уменьшения объема уроков литературы. В частности, как заявил телеканалу TV3 глава Центра содержания образования Гунтарс Цатлакс, в 7-9 классе планируется уменьшить количество уроков литературы на один час в неделю - как за счет драмы, так и других предметов (например, связанных с технологиями).

Одновременно Ассоциация учителей латышского языка и литературы скептически отнеслись к инициативе МОН, отмечая, что частично элементы драмы уже теперь содержатся в уроках литературы. Кроме того, если предложение МОН будет принято, то существует риск того, что учителя литературы потеряют часть зарплаты.

Читайте также: 5 книг "осеннего" чтива. Как казаки Львов обороняли и другие истории

"Это беспокойство, что литературу каким-то образом обрезают, мягко говоря, не имеет под собой оснований", - заявил в свою очередь Цатлакс. По его словам, уже сейчас уроки драмы в подавляющем большинстве случаев ведут учителя литературы. Что же касается качества преподавания предмета, то, по мнению Цатлакса, драма может быть основана на литературных произведениях, и если школьник принимает участие в постановке, то материал усваивается лучше.