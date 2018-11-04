В пригороде Киева ребенок выпал из маршрутки

4 ноября, 2018, 08:20

В пятницу, 2 ноября 2018 года, в Ирпене случилось трагическое событие - школьница выпала на ходу из маршрутки

Около 9 часов утра 15-летняя ученица 10 класса Елена Сивак ехала до школы № 12 на маршрутке № 7. Во время движения по улице Садовая (на пересечении со Степановской) задняя дверца открылась, и девочка выпала из транспортного средства. В результате падения она получила тяжкие телесные повреждения (закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга) и находится сейчас на лечении в реанимации областной больницы, информирует 04597.com.ua.

Врачи характеризуют ее состояние как средней степени тяжести. У девочки множественные ушибы головного мозга, которые могут превратиться в гематомы. Сейчас врачи принимают все необходимые меры лечения, прогнозируя при этом длительное лечение.

По словам ее мамы - Антонины, пока самочувствие пострадавшей оставляет желать лучшего. Хотя она и узнает родных, но говорить ему еще тяжело, приводит дополнительные подробности местное издание Взгляд.

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По факту чрезвычайного происшествия Ирпенским отделом полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УКУ. Транспортное средство было изъято для проведения экспертизы технического состояния.

В зависимости от результатов экспертизы будет установлено наказание от наложения штрафа до ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Также "Ирпенское АТП 13250", которому принадлежала марштурка, могут лишить лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

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При этом в сообщениях СМИ отсутствуют две главные подробности - из какой двери выпал ребенок, с передней или задней, и если то были задние двери, то они открываются вручную или автоматически.

Относительно технических деталей трагедии, то по этому поводу отмечается следующее:

"Водитель маршрутки выполнял маневр - поворот налево. Неожиданно открылись двери транспортного средства - и девочка выпала из салона".

Вместе с тем, в соцсетях люди пишут, что Елена якобы выпала из передних дверей.