В Киеве женщина навеселе перевернулась на авто и убежала с места ДТП

4 ноября, 2018, 22:46

В Дарницком районе столицы нетрезвая женщина попала в ДТП, а затем скрылась с места происшествия

Об этом сообщают Стражи.Епсресо.

В Дарницком районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием. Как удалось узнать Стражам Еспресо, водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Юрия Пасхалина в направлении Привокзальной улицы, не справилась с управлением и совершила наезд на прицеп и, опрокидываясь на бок, зацепила Subaru.

До приезда полицейских водитель выбралась из заблокированного авто через задние двери и исчезла. Прохожие говорят, что женщина была навеселе. А впоследствии, неравнодушные свидетели указали на горе-водителя женщину, которая стояла неподалеку от места ДТП и наблюдала за действиями полицейских. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Что же на самом деле стало причиной опрокидывания - алкоголь или невнимательность, будут выяснять стражи порядка.