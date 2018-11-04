В Киеве женщина навеселе перевернулась на авто и убежала с места ДТП
Об этом сообщают Стражи.Епсресо.
В Дарницком районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием. Как удалось узнать Стражам Еспресо, водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Юрия Пасхалина в направлении Привокзальной улицы, не справилась с управлением и совершила наезд на прицеп и, опрокидываясь на бок, зацепила Subaru.
До приезда полицейских водитель выбралась из заблокированного авто через задние двери и исчезла. Прохожие говорят, что женщина была навеселе. А впоследствии, неравнодушные свидетели указали на горе-водителя женщину, которая стояла неподалеку от места ДТП и наблюдала за действиями полицейских. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Что же на самом деле стало причиной опрокидывания - алкоголь или невнимательность, будут выяснять стражи порядка.
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