В Харькове священник Московского патриархата разбил на кладбище 10 памятников

4 ноября, 2018, 09:27

Представитель УПЦ МП на внедорожнике заехал на одно из кладбищ Харькова и повредил ряд памятников на могилах

Видео инцидента, который произошел днем ​​2 ноября 2018 года, опубликовано на странице паблика ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook, сообщает РИСУ.

На записи видно, как автомобиль крушит памятники, после чего из внедорожника выходит мужчина в одежде священника. Пользователи соцсети отмечают, что на видео - отец Михаил из храма Священномученика Александра (УПЦ МП).

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Полиция Харьковской области сообщила, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище.

"Установлено, что автомобиль Тойота по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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