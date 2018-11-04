В Харькове священник Московского патриархата разбил на кладбище 10 памятников
Видео инцидента, который произошел днем 2 ноября 2018 года, опубликовано на странице паблика ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook, сообщает РИСУ.
На записи видно, как автомобиль крушит памятники, после чего из внедорожника выходит мужчина в одежде священника. Пользователи соцсети отмечают, что на видео - отец Михаил из храма Священномученика Александра (УПЦ МП).
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Полиция Харьковской области сообщила, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище.
"Установлено, что автомобиль Тойота по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Внимание! Видео содержит сквернословие
- Как уже сообщалось, на кладбище в поселок Погребище Винницкой области неизвестные разрушили памятники семьи, погибшей в Голодоморе. Это семья киноактрисы и телеведущей Галины Ковганич, которая относится к родноверам. По данным местных СМИ, к этому якобы причастен представитель УПЦ МП, который собрался построить там часовню.
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