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В Канаде столкнулись два самолета


фото: twitter
В Канаде, в результате столкновения двух небольших самолетов, погиб один человек

Об этом сообщает CBC.

Авария произошла в канадском Онтарио в воскресенье утром.

Полиция сообщила, что один из самолетов разбился вблизи Макги Сайд-Роуд. Второй самолет, в котором было два человека, был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где он безопасно приземлился.

По свидетельствам медиков, пассажир самолета, попавшего в аварию, скончался от полученных травм на месте происшествия. Те, кто находился на борту другого самолета, не получили повреждений.

Пилот двухмоторного Piper Cheyenne, сообщил, что первый самолет врезался в дно его самолета и коснулся его правого шасси.

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  • Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
  • Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии, спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
  • Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, упавший в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
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