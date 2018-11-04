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В Евросоюзе отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк


фото: detector.media
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк

На своей странице в twitter Ган назвал нападения на общественных активистов неприемлемыми и призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.

"Очень расстроен новостью о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Преступники должны быть преданы суду. Мои мысли связаны с ее семьей и друзьями", - написал Ган.

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