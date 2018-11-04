В Евросоюзе отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк
4 ноября, 2018, 15:53
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк
На своей странице в twitter Ган назвал нападения на общественных активистов неприемлемыми и призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
"Очень расстроен новостью о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Преступники должны быть преданы суду. Мои мысли связаны с ее семьей и друзьями", - написал Ган.
Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine— Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
- Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
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