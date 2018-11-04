В больнице, где умерла Екатерина Гандзюк, работают следователи СБУ, - адвокат

4 ноября, 2018, 17:10

Адвокат Маси Найем заявил, что в Киевской городской клинической больнице №2, где умерла Екатерина Гандзюк, следственные действия проводит СБУ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам адвоката Массе Найема, никаких подробностей о смерти Екатерины Ганзюк он сообщить не может, они станут известны только завтра.

"Деталей нет, детали будут завтра. Сейчас заявления делать невозможно. Сейчас ведутся следственные действия, проводит их СБУ. Там следователей полиции нет, сейчас здесь работает СБУ", - сказал Массе Найем.

В то же время дежурный врач Киевской городской клинической больницы №2 Игорь Шевченко отказался подтверждать, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стал тромб.