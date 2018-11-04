В больнице, где умерла Екатерина Гандзюк, работают следователи СБУ, - адвокат
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам адвоката Массе Найема, никаких подробностей о смерти Екатерины Ганзюк он сообщить не может, они станут известны только завтра.
"Деталей нет, детали будут завтра. Сейчас заявления делать невозможно. Сейчас ведутся следственные действия, проводит их СБУ. Там следователей полиции нет, сейчас здесь работает СБУ", - сказал Массе Найем.
В то же время дежурный врач Киевской городской клинической больницы №2 Игорь Шевченко отказался подтверждать, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стал тромб.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
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Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбі.
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Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Завершенное убийство".
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