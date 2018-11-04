 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В больнице, где умерла Екатерина Гандзюк, работают следователи СБУ, - адвокат


фото: rakurs.ua
Адвокат Маси Найем заявил, что в Киевской городской клинической больнице №2, где умерла Екатерина Гандзюк, следственные действия проводит СБУ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам адвоката Массе Найема, никаких подробностей о смерти Екатерины Ганзюк он сообщить не может, они станут известны только завтра.

"Деталей нет, детали будут завтра. Сейчас заявления делать невозможно. Сейчас ведутся следственные действия, проводит их СБУ. Там следователей полиции нет, сейчас здесь работает СБУ", - сказал Массе Найем.

В то же время дежурный врач Киевской городской клинической больницы №2 Игорь Шевченко отказался подтверждать, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стал тромб.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2018 воскресенье

больше новостей

4 ноября, 2018 воскресенье

3 ноября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать