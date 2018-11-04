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В Анталии вывесили баннер с требованием освободить Сенцова


фото: twitter
В "Украинском доме" в Анталии вывесили баннер с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Он написал, что на открытом сегодня в Анталии культурном центре украинского общества появился баннер с требованием освободить Сенцова, незаконно заключенного в России.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" - культурный центр украинской общины. На фасаде здания призыв освободить Олега Сенцова на турецком", - отметил Климкин.

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