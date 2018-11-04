В Анталии вывесили баннер с требованием освободить Сенцова

4 ноября, 2018, 20:58

В "Украинском доме" в Анталии вывесили баннер с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Он написал, что на открытом сегодня в Анталии культурном центре украинского общества появился баннер с требованием освободить Сенцова, незаконно заключенного в России.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" - культурный центр украинской общины. На фасаде здания призыв освободить Олега Сенцова на турецком", - отметил Климкин.