В Анталии вывесили баннер с требованием освободить Сенцова
Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Он написал, что на открытом сегодня в Анталии культурном центре украинского общества появился баннер с требованием освободить Сенцова, незаконно заключенного в России.
"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" - культурный центр украинской общины. На фасаде здания призыв освободить Олега Сенцова на турецком", - отметил Климкин.
Сегодня открыли Консульство Украины в Анталии, а также «Украинский дом» - культурный центр украинской общины.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 ноября 2018 г.
На фасаде здания призыв освободить Олега Сенцова на турецком. Один из турецких граждан в толпе: «Он защищал Крым, должны теперь защитить его!» #FreeSentsov pic.twitter.com/0kQrq9b46h
- В турецкой Анталье в воскресенье, 4 ноября 2018 года, с участием Петра Порошенко состоялось торжественное открытие украинского консульства.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Иметь Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
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После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Дінзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
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Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного плучило непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада решила выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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