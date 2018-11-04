В Анталии открылось консульство Украины
Об этом сообщает Укринформ.
"Я очень рад быть здесь, стать первым украинским президентом, который посетил Анталию, тем более для такой знаменательного события, как открытие украинского консульства, что очень символично для Украинского государства", - сказал Порошенко на церемонии открытия консульства.
Он также отметил, что ежегодно Анталию посещает все больше украинцев, и открытие консульства расширит возможность не только предоставлять консульские услуги, но и объединять украинское общество.
"Каждый украинец, который приезжает в Анталию, должен чувствовать заботу государства. Каждый украинец, проживающий в Анталии, должен чувствовать заботу государства ... Здесь украинцы могли бы собираться, объединяться, обсуждать меры общие», - сказал Порошенко, поблагодарив украинскую общину за сохранение украинских традиций и культуры.
Как сообщалось, 3-4 ноября Президент Украины находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.
- Накануне состоялись переговоры главы Украинского государства с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, обсуждались вопросы будущей зоны свободной торговли между обоими государствами.
- Кроме того, президент и вселенский патриарх Варфоломей подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которая предусматривает окончательный порядок предоставления Томоса и создание поместной церкви.
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