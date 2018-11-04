Участница телепроекта "Новые лидеры" стремится создать в Украине действенную систему трансплантации органов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Ирины Заславец, чтобы система трансплантации органов в Украине заработала, необходимо популяризировать донорство.
"Чтобы трансплантология в Украине заработала, недостаточно просто обеспечить реанимацию оборудованием, создать реестры. Люди должны знать, понимать, не бояться, идти и проявлять свою волю и желание быть донором", - сказала Ирина Заславец.
Напомним, телепроект "Новые лидеры" длится с 4 октября. Программа создана медиа-группой StarLightMedia.
"Новые лидеры" является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов - ICTV и "Еспресо".
Участники представляют свои проекты - социально важные инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской области, государственный национальный центр трансплантологии и другие.
Лучшие проекты выберут зрители путем SMS-голосования. По результатам один из конкурсантов покидает телешоу каждую неделю. Финалист получит миллион гривень на реализацию собственной идеи.
Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждого лидера будут приглашать на отдельное интервью в передаче телеканала "Еспресо", где он сможет больше рассказать о своей инициативе.
- Сергей Бреус в телевизионном проекте "Новые лидеры" представлял авторские наработки по бесплатным занятиям по правозащите. Его разработка изначально называлась "Юридический хаб для людей старшего возраста", но по совету жюри он переименовал ее на "Площадку правового образования для людей старшего возраста".
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