Участница телепроекта "Новые лидеры" стремится создать в Украине действенную систему трансплантации органов

4 ноября, 2018, 18:57

Участница проекта "Новые лидеры" Ирина Заславец работает над созданием в Украине действенной системы трансплантации органов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Ирины Заславец, чтобы система трансплантации органов в Украине заработала, необходимо популяризировать донорство.

"Чтобы трансплантология в Украине заработала, недостаточно просто обеспечить реанимацию оборудованием, создать реестры. Люди должны знать, понимать, не бояться, идти и проявлять свою волю и желание быть донором", - сказала Ирина Заславец.

Напомним, телепроект "Новые лидеры" длится с 4 октября. Программа создана медиа-группой StarLightMedia.

"Новые лидеры" является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов - ICTV и "Еспресо".

Участники представляют свои проекты - социально важные инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской области, государственный национальный центр трансплантологии и другие.

Лучшие проекты выберут зрители путем SMS-голосования. По результатам один из конкурсантов покидает телешоу каждую неделю. Финалист получит миллион гривень на реализацию собственной идеи.

Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждого лидера будут приглашать на отдельное интервью в передаче телеканала "Еспресо", где он сможет больше рассказать о своей инициативе.