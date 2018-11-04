Участница проекта "Новые лидеры" Анна Петрова - о повышении уровня экономики через развитие предпринимательства

4 ноября, 2018, 23:04

В эфире телеканала Еспресо участница проекта "Новые лидеры" Анна Петрова рассказала о повышении уровня экономики Украины через развитие предпринимательства

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Наша цель - это научить минимум 100 тысяч предпринимателей, из которых 50 тысяч создадут свой бизнес и возьмут минимум по три человека на работу. То есть, чтобы в результате получить 150 тысяч рабочих мест. Мы хотим, чтобы процент ВВП Украины существенно вырос, чтобы товары и услуги Made in Ukraine становились более узнаваемыми и ценными за рубежом", - отметила Петрова.

Напомним, телепроект "Новые лидеры" длится с 4 октября. Программа создана медиа-группой StarLightMedia.

"Новые лидеры" является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов - ICTV и "Еспресо".

Участники представляют свои проекты - социально важные инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской области, государственный национальный центр трансплантологии и другие.

Лучшие проекты выберут зрители путем SMS-голосования. По результатам, один из конкурсантов покидает телешоу каждую неделю. Финалист получит миллион гривень на реализацию собственной идеи.

Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждого лидера будут приглашать на отдельное интервью в передаче телеканала "Еспресо", где он сможет больше рассказать о своей инициативе.