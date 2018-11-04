Турция стала для Украины одним из 10 крупнейших инвесторов
Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, комментируя проведенные 3 ноября 2018 года переговоры в Стамбуле, информирует правительственная пресс-служба.
В Стамбуле состоялись переговоры вице-премьер-министра Украины Зубко и первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива с министром торговли Турции Рухсар Пекджан. Встреча состоялась в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику.
"Проговорили вопросы увеличения товарооборота между Украиной и Турцией и привлечение инвестиций; привлечение турецких технологий в переработку в АПК и инфраструктуру. А также усиление межрегионального сотрудничества, налаживание горизонтальных торгово-экономических связей между регионами Украины и Турции. Сейчас подписано 32 соглашения о сотрудничестве между административно-территориальными единицами стран", - отметил Зубко.
- Напомним, Украина и Турция договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли до конца 2018 года.
- Кроме того, официальная Анкара готовится перейти на нацвалюту в торговле с Киевом.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет