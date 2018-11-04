Турция стала для Украины одним из 10 крупнейших инвесторов

4 ноября, 2018, 10:18

Турция вошла в топ-10 иностранных инвесторов в Украину. За январь-июль 2018 г. товарооборот товарами между Украиной и Турцией увеличился почти на 16% и составил $2,411 млрд, а товарооборот услугами вырос на 18,6% и составил $267,3 млн