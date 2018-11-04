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Турция стала для Украины одним из 10 крупнейших инвесторов

Турция вошла в топ-10 иностранных инвесторов в Украину. За январь-июль 2018 г. товарооборот товарами между Украиной и Турцией увеличился почти на 16% и составил $2,411 млрд, а товарооборот услугами вырос на 18,6% и составил $267,3 млн

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, комментируя проведенные 3 ноября 2018 года переговоры в Стамбуле, информирует правительственная пресс-служба.

В Стамбуле состоялись переговоры вице-премьер-министра Украины Зубко и первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива с министром торговли Турции Рухсар Пекджан. Встреча состоялась в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику.

"Проговорили вопросы увеличения товарооборота между Украиной и Турцией и привлечение инвестиций; привлечение турецких технологий в переработку в АПК и инфраструктуру. А также усиление межрегионального сотрудничества, налаживание горизонтальных торгово-экономических связей между регионами Украины и Турции. Сейчас подписано 32 соглашения о сотрудничестве между административно-территориальными единицами стран", - отметил Зубко.

  • Напомним, Украина и Турция договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли до конца 2018 года.
  • Кроме того, официальная Анкара готовится перейти на нацвалюту в торговле с Киевом.
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