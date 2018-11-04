 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ситуация на фронте: уничтожено трех оккупантов, еще трое - ранены

За прошедшие сутки, 3 ноября 2018 года, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск

Об этом говорится в утреннем информационном сообщении на 07:00 воскресенье, 04 ноября.

Как отмечается, "враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями".

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Читайте также: Генерал Бен Ходжес: В Украине не должны иметь такого влияния люди, связанные с Россией

Огневое воздействие из минометов 82-го калибра понесли защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за прошедшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Виталий Портников: Украина может существовать или в противостоянии России, или в ее составе

По данным разведки, в течение суток было уничтожено трех оккупантов, еще трое - ранены.

В текущие сутки, 4 ноября, россияне и наемники трижды обстреляли украинские позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

  • Напомним, 7 июня 2018 года на IX Национальном экспертном форуме министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2018 воскресенье

3 ноября, 2018 суббота

больше новостей

4 ноября, 2018 воскресенье

3 ноября, 2018 суббота

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать