Ситуация на фронте: уничтожено трех оккупантов, еще трое - ранены

4 ноября, 2018, 07:32

За прошедшие сутки, 3 ноября 2018 года, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск

Об этом говорится в утреннем информационном сообщении на 07:00 воскресенье, 04 ноября.

Как отмечается, "враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями".

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

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Огневое воздействие из минометов 82-го калибра понесли защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за прошедшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств", - отмечается в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток было уничтожено трех оккупантов, еще трое - ранены.

В текущие сутки, 4 ноября, россияне и наемники трижды обстреляли украинские позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.