США и Южная Корея начнут учения, несмотря на угрозы КНДР
4 ноября, 2018, 17:41
США и Южная Корея 5 ноября начнут военные учения, отложенные из-за угрозы со стороны КНДР
Об этом сообщает Reuters.
Решение о проведении учений было принято через несколько дней после угроз со стороны КНДР возобновить ядерную программу в случае продолжения международного давления. Всего в этих учениях примут участие около 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев, а место их проведения - район города Похан на юге страны.
Совместные военные тренировки и программы обмена между США и Южной Кореей были заморожены на неопределенный срок в июне 2018 года – по итогам саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
- Северная и Южная Кореи и командование ООН договорились в понедельник об отводе огнестрельного оружия и постов охраны с демилитаризованной зоны.
- Ранее стало известно, что две Кореи договорились соединить железные дороги.
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