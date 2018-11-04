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США и Южная Корея начнут учения, несмотря на угрозы КНДР

США и Южная Корея 5 ноября начнут военные учения, отложенные из-за угрозы со стороны КНДР

Об этом сообщает Reuters.

Решение о проведении учений было принято через несколько дней после угроз со стороны КНДР возобновить ядерную программу в случае продолжения международного давления. Всего в этих учениях примут участие около 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев, а место их проведения - район города Похан на юге страны.

Совместные военные тренировки и программы обмена между США и Южной Кореей были заморожены на неопределенный срок в июне 2018 года – по итогам саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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