США и Южная Корея начнут учения, несмотря на угрозы КНДР

4 ноября, 2018, 17:41

США и Южная Корея 5 ноября начнут военные учения, отложенные из-за угрозы со стороны КНДР

Об этом сообщает Reuters.

Решение о проведении учений было принято через несколько дней после угроз со стороны КНДР возобновить ядерную программу в случае продолжения международного давления. Всего в этих учениях примут участие около 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев, а место их проведения - район города Похан на юге страны.

Совместные военные тренировки и программы обмена между США и Южной Кореей были заморожены на неопределенный срок в июне 2018 года – по итогам саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.