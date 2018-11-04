 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США призвали украинскую власть наказать заказчиков убийства Гандзюк


фото: rbc.ua
Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинскую власть наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включительно с заказчиками", - говорится в обращении Йованович.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2018 воскресенье

больше новостей

4 ноября, 2018 воскресенье

3 ноября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать