США призвали украинскую власть наказать заказчиков убийства Гандзюк

4 ноября, 2018, 22:31

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинскую власть наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включительно с заказчиками", - говорится в обращении Йованович.