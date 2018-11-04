США призвали украинскую власть наказать заказчиков убийства Гандзюк
4 ноября, 2018, 22:31
Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинскую власть наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter.
"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включительно с заказчиками", - говорится в обращении Йованович.
Посол Йованович: от имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включительно с заказчиками.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.
- Напомним, под зданием МВД в Киеве проходит митинг-реквием в связи со смертью Екатерины Гандзюк.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
- Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
- Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Завершенное убийство".
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