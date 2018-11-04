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Spice Girls снова вместе

Британский поп-коллектив Spice Girls официально воссоединился, и в понедельник, 5 ноября, объявит о масштабном турне страной

Гастроли начнутся в июне 2019 года, пишет The Sun.

Сообщается, что певицы записали тайное видеообращение для своих поклонников, которое будет транслироваться в Ночь Гая Фокса (5 ноября). Также они дадут интервью в "Шоу Джонатана Росса" на канале ITV.

Одновременно в этом туре не будет Виктории Бекхэм (Posh Spice), которая стала модельером.

  • Spice Girls последний раз выступали вместе в 2012 года на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.
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