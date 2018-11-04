СБУ схватила экс-главу крымского Апелляционного суда

4 ноября, 2018, 10:34

Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым и сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который подозревается в государственной измене

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"03.11.18 около 10:00 на основании постановления следственного судьи задержан бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - написала она.

По словам Сарган, задержанного будет доставлено к следственному судье для избрания меры пресечения.

После задержания оперативники повезли Чернобука в Голосеевский райсуд города Киева, приводит подробности 24 канал.

Он прятал свое лицо под кепкой. Экс-судья заявил, что претензии к нему не признает и считает, что делал все правомерно.

На вопрос, осуждает ли он коллег, которые сейчас остались работать в оккупированном Крыму, Чернобук дал утвердительный ответ:

"Сейчас осуждаю. После 14 апреля был закон Украины, о том что Украина признала оккупацию. На то время был правовой вакуум. К тому времени было неизвестно, что происходит. Был полностью правовой хаос и беспорядок. И надо было как-то решать дела, которые были".

В деле сразу находятся два адвоката. Одного из них, якобы, наняла мать подозреваемого, а другого - предоставило государство.

"Сегодня моему подзащитному вручили ходатайство с приложением в 17:30. Соответственно, было заявлено ходатайство о том, чтобы дали время. Суд удовлетворил ходатайство, и новое судебное заседание по разрешению данного ходатайства о взятии под стражу моего подзащитного будет проведено в понедельник в 9 часов", - заявил адвокат подозреваемого.