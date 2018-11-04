С помощью новых контрсанкций Россия "отбеливает" свои "консервы" в Украине, - Гопко
Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.
"Это одна из технологий - кому-то помочь, кому-то не помочь", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, та часть обнародованного Россией нового санкционного списка, где указано юридические лица, содержит "четкий сигнал украинским бизнесменам - перекроем Вам возможности ведения бизнеса, если Вы будете продолжать".
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В то же время, как считает Гопко, последний список говорит о том, что на "случай реванша пророссийских каких сил у них есть уже в Москве, в Кремле понимание кто (для них - ред.) враги".
- 1 ноября 2018 года стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
- Гопко тоже есть в этом списке.
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