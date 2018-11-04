"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины
4 ноября, 2018, 21:21
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Черноморец"
Матч в Одессе проходил без зрителей. "Черноморец" решил закрыть трибуны, в связи с информацией, что фаны одесского клуба планируют сорвать игру.
"Заря" открыла счет в матче на 27-й минуте усилиями Александра Тимчука. Второй гол на 66-й минуте забил Сергей Майборода. К разгромному результату на 72-й минуте привел Александр Караваев.
"Заря" победила "Черноморец" со счетом 3:0, набрала 18 очков и занимает шестое место. Одесситы с 9 пунктами на 11-м месте.
Чемпионат Украины. 14-й тур
"Черноморец" - "Заря" 0:3
Голы: Попов, 27, Майборода, 66, Караваев, 72
- Напомним, в другом матче 14-го тура чемпионата Украины "Ворскла" в гостях переиграла "Львов".
- 3 ноября в центральном матче первого круга "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Динамо".
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