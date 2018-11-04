"Ворскла" уверенно победила "Львов" в чемпионате Украины
Полтавская команда выиграла во Львове со счетом 2:0. На 19-й минуте "Ворсклу" вывел вперед Павел Ребенок. На 38-й минуте второй гол в ворота хозяев поля забил Наджееб Якубу.
Благодаря этой победе, команда Василия Сачко набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. "Львов" имеет 17 пунктов и идет седьмым.
Чемпионат Украины. 14-й тур
"Львов" - "Ворскла" 0:2
Голы: Ребенок, 19, Якубу, 38
"Львов": Бандура, Приймак, Парамонов, Адамюк, Западня (Борзенко, 74), Мартан, Жонатан, Голиков, Энрике Араужо, Бруно Дуарте, Петров (Янчак, 46).
"Ворскла": Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Якубу (Николас Карека, 62), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 85), Коломоец.
Предупреждения: Бруно Дуарте, Николас Карека, Жонатан, Араухо, Чеснаков.
- Напомним, в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо".
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