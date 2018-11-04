"Ворскла" уверенно победила "Львов" в чемпионате Украины

4 ноября, 2018, 19:10

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в гостях победила "Львов"

Полтавская команда выиграла во Львове со счетом 2:0. На 19-й минуте "Ворсклу" вывел вперед Павел Ребенок. На 38-й минуте второй гол в ворота хозяев поля забил Наджееб Якубу.

Благодаря этой победе, команда Василия Сачко набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. "Львов" имеет 17 пунктов и идет седьмым.

Чемпионат Украины. 14-й тур

"Львов" - "Ворскла" 0:2

Голы: Ребенок, 19, Якубу, 38

"Львов": Бандура, Приймак, Парамонов, Адамюк, Западня (Борзенко, 74), Мартан, Жонатан, Голиков, Энрике Араужо, Бруно Дуарте, Петров (Янчак, 46).

"Ворскла": Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Якубу (Николас Карека, 62), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 85), Коломоец.

Предупреждения: Бруно Дуарте, Николас Карека, Жонатан, Араухо, Чеснаков.