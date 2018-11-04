Преступление против Гандзюк - без срока давности, - Гройсман

4 ноября, 2018, 15:22

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что виновные в смерти Екатерины Гандзюк должны быть наказаны

Об этом Владимир Гройсман написал в twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что совершенное против активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в воскресенье, преступление не имеет срока давности.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны быть наказаны. Вечная память...",- написал Гройсман.