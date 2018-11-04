Преступление против Гандзюк - без срока давности, - Гройсман
4 ноября, 2018, 15:22
Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что виновные в смерти Екатерины Гандзюк должны быть наказаны
Об этом Владимир Гройсман написал в twitter.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что совершенное против активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в воскресенье, преступление не имеет срока давности.
"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны быть наказаны. Вечная память...",- написал Гройсман.
Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны понести наказание.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.
Вечная память...
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
- Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
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