Под МВД проходит митинг-реквием в связи со смертью Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Под стенами здания Министерства внутренних дел в Киеве собралось около 2 тысяч человек. Они зажгли 97 свечей, символизирующих количество дней, в течение которых Екатерина Гандзюк боролась за жизнь после нападения.
Люди пришли со свечами, фото и плакатами для чествования памяти активистки, на которую 31 июля напали в Херсоне. Во время акции устроили минуту молчания в знак памяти Екатерины Гандзюк.
Один из участников акции, друг Екатерины Гандзюк Максим Китюк рассказал, что более активной деятельницы не знал в Херсоне.
"Более активного, более прогрессивного, проукраинского деятеля и активистки, я в Херсоне не знал. Это адекватная патриотка, без радикализма, которая делала хорошие дела, которая является для меня примером того, каким должен быть активист. С таких людей молодежь должна брать пример", - сказал Китюк.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
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Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
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Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
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Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
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