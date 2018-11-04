Под МВД проходит митинг-реквием в связи со смертью Екатерины Гандзюк

4 ноября, 2018, 20:21

В связи с а убийством Екатерины Гандзюк под стенами Министерства внутренних дел проходит митинг-реквием

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Под стенами здания Министерства внутренних дел в Киеве собралось около 2 тысяч человек. Они зажгли 97 свечей, символизирующих количество дней, в течение которых Екатерина Гандзюк боролась за жизнь после нападения.

Люди пришли со свечами, фото и плакатами для чествования памяти активистки, на которую 31 июля напали в Херсоне. Во время акции устроили минуту молчания в знак памяти Екатерины Гандзюк.

Один из участников акции, друг Екатерины Гандзюк Максим Китюк рассказал, что более активной деятельницы не знал в Херсоне.

"Более активного, более прогрессивного, проукраинского деятеля и активистки, я в Херсоне не знал. Это адекватная патриотка, без радикализма, которая делала хорошие дела, которая является для меня примером того, каким должен быть активист. С таких людей молодежь должна брать пример", - сказал Китюк.