Ожидаем, что задержанные за нападение на Гандзюк дадут показания, чей заказ они выполняли, - Князев

4 ноября, 2018, 19:55

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев ожидает, что задержанные организаторы нападения на Екатерину Гандзюк дадут показания, чей заказ они выполняли

Об этом Он написал в facebook.

"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные показания по поводу того, чей заказ они выполняли. Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - отметил Князев.

По словам Князева, окончательный вывод относительно причин смерти Гандзюк полиция получит после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Князев напомнил, что 4 ноября в связи со смертью Гандзюк следователи переквалифицировали ее дело как "завершенное убийство".

"Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц". Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - полиция выполнила свою работу", - заявил Князев.