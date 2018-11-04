Ожидаем, что задержанные за нападение на Гандзюк дадут показания, чей заказ они выполняли, - Князев
Об этом Он написал в facebook.
"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные показания по поводу того, чей заказ они выполняли. Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - отметил Князев.
По словам Князева, окончательный вывод относительно причин смерти Гандзюк полиция получит после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Князев напомнил, что 4 ноября в связи со смертью Гандзюк следователи переквалифицировали ее дело как "завершенное убийство".
"Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц". Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - полиция выполнила свою работу", - заявил Князев.
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- Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Завершенное убийство".
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