Организатору нападения на Гандзюк "светит" пожизненное заключение, - Геращенко
Об этом Геращенко написал в facebook.
"Сегодня, после трагической гибели Кати Гандзюк, я обращаюсь к подозреваемому в убийстве Кати Сергею Торбину: другого приговора, кроме как пожизненного заключения, тебе не светит! Кроме одного варианта, когда ты сдашь заказчика этого страшного преступления. Тогда суд учтет это при вынесении приговора ты получишь не пожизненное заключение, а лет 15", - написал Геращенко.
Он уточнил, что полиция задержала 5 исполнителей и организаторов убийства Гандзюк. Четверо исполнителей и соучастников преступления предоставили исчерпывающие показания в отношении организатора - Сергея Торбина.
"Он сам, до сегодняшнего дня, не рассказал правды о том, кто его надоумил организовать нападение на Катю. Судя по всему, через адвокатов ему обещали, что, поскольку Катя жива и он будет молчать, то ему дадут лет 5-6 и он выйдет года через три", - написал Геращенко.
- Напомним, под зданием МВД в Киеве проходит митинг-реквием, в связи со смертью Екатерины Гандзюк.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
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Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
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