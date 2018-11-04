Обнародованы имена 5-х участников покушения на руководителя С14

4 ноября, 2018, 08:43

Бориспольский горрайонный суд Киевской области в субботу, 3 ноября 2018 года, назначил два месяца пребывания в СИЗО четверым подозреваемым в покушении на координатора правого молодежного сообщества С14 Сергея Мазура

Об этом сам Мазур написал в Facebook.

"Первый пошел. Олегу Акимову - 2 месяца СИЗО. Этот тот, кто бросал гранату в мою комнату. Второму исполнителю, товарищу гранатометальника Акимова Андрею Павленко - тоже 2 месяца СИЗО", - написал он.

По словам Мазура, третьему подозреваемому - Руслану Бальянову - также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, "с возможностью выйти под залог в размере 145 тыс. грн".





Четвертый подозреваемый Андрей Вирченко так же арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО.

"Прямо в зале суда в перерыве признался (Вирченко - ред.), что его коллеги занимались" сомнительными "заработками. Относительно себя промолчал", - отметили в С14.

Пятому задержанному, Дмитрию Исаенко, инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов.

"Также активно занимается продажей наркотиков", - добавили в С14.

Судебное заседание по Исаенко было перенесено на понедельник, 5 ноября.

По словам Евгения Карася с С14, ведущей фигурой среди задержанных был именно Акимов, который служил в АТО в составе одного из полков Нацгвардии.