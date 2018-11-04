Обнародованы имена 5-х участников покушения на руководителя С14
Об этом сам Мазур написал в Facebook.
"Первый пошел. Олегу Акимову - 2 месяца СИЗО. Этот тот, кто бросал гранату в мою комнату. Второму исполнителю, товарищу гранатометальника Акимова Андрею Павленко - тоже 2 месяца СИЗО", - написал он.
По словам Мазура, третьему подозреваемому - Руслану Бальянову - также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, "с возможностью выйти под залог в размере 145 тыс. грн".
Четвертый подозреваемый Андрей Вирченко так же арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО.
"Прямо в зале суда в перерыве признался (Вирченко - ред.), что его коллеги занимались" сомнительными "заработками. Относительно себя промолчал", - отметили в С14.
Пятому задержанному, Дмитрию Исаенко, инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов.
"Также активно занимается продажей наркотиков", - добавили в С14.
Судебное заседание по Исаенко было перенесено на понедельник, 5 ноября.
По словам Евгения Карася с С14, ведущей фигурой среди задержанных был именно Акимов, который служил в АТО в составе одного из полков Нацгвардии.
- В ночь на 10 октября 2018 года в городе Борисполе в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство, в результате чего 61-летний хозяин дома (папа Сергея) был госпитализирован. На момент взрыва в квартире также было еще двое членов семьи - жена и сын. В этой квартире проживает координатор националистической организации С14 Сергей Мазур, которого на момент взрыва не было дома. После инцидента он заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до взрыва.
- Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.
- О задержании нападавших стало известно утром 2 ноября. Совместно с работниками прокуратуры полицейские провели 7 обысков по адресам проживания фигурантов и местам хранения их автомобиля. Во время обысков у злоумышленников обнаружили телефонные SIM-карты, гранаты, металлические трубы, гранатометы и выстрелы к ним, мины, пистолет, автомат Калашникова с патронами и обрез охотничьего ружья. Не исключено, что они готовились и к другим покушениям.
- По данным Нацполиции, получены доказательства финансирования этого преступления в сумме $ 3 тыс.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет