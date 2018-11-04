Новая Каледония определилась по поводу будущего в составе Франции

4 ноября, 2018, 20:36

В Новой Каледонии состоялся референдум о независимости от Франции

Об этом сообщает BBC.

Результаты референдума свидетельствуют о том, что большинство жителей хотят остаться частью Франции. За сохранение нынешнего статуса проголосовали 56,8% избирателей при явке 80%.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение решением жителей Новой Каледонии.

"Как глава государства, я горжусь тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - сказал Макорон во время видеообращения. Он призвал как сторонников пребывания в составе Франции, так и сторонников независимости в дальнейшем не отказываться от политического диалога друг с другом.