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Новая Каледония определилась по поводу будущего в составе Франции


фото: AFP
В Новой Каледонии состоялся референдум о независимости от Франции

Об этом сообщает BBC.

Результаты референдума свидетельствуют о том, что большинство жителей хотят остаться частью Франции. За сохранение нынешнего статуса проголосовали 56,8% избирателей при явке 80%.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение решением жителей Новой Каледонии.

"Как глава государства, я горжусь тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - сказал Макорон во время видеообращения. Он призвал как сторонников пребывания в составе Франции, так и сторонников независимости в дальнейшем не отказываться от политического диалога друг с другом.

  • Новая Каледония, расположенная в Тихом Океане - административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Местная власть имеет существенную автономию в принятии решений.
  • Новая Каледония является частью Франции с 1853 года.
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