Новая Каледония определилась по поводу будущего в составе Франции
4 ноября, 2018, 20:36
В Новой Каледонии состоялся референдум о независимости от Франции
Об этом сообщает BBC.
Результаты референдума свидетельствуют о том, что большинство жителей хотят остаться частью Франции. За сохранение нынешнего статуса проголосовали 56,8% избирателей при явке 80%.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение решением жителей Новой Каледонии.
"Как глава государства, я горжусь тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - сказал Макорон во время видеообращения. Он призвал как сторонников пребывания в составе Франции, так и сторонников независимости в дальнейшем не отказываться от политического диалога друг с другом.
- Новая Каледония, расположенная в Тихом Океане - административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Местная власть имеет существенную автономию в принятии решений.
- Новая Каледония является частью Франции с 1853 года.
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