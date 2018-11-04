Непогода в Италии унесла жизни уже 29 человек

4 ноября, 2018, 16:42

Количество погибших в результате непогоды в Италии достигло 29 человек

Об этом сообщает Reuters.

После гибели 4 ноября, по меньшей мере 12 человек на Сицилии, общее число погибших от непогоды в Италии возросло до 29 человек.

В воскресенье 10 человек в районе Палермо погибли из-за наводнения, а еще 2 человека погибли близ Агридженто. Отмечается, что некоторые люди на данный момент считаются пропавшими.

Сильные ливни и шквальные ветры бушуют в Италии всю последнюю неделю. Наибольший ущерб непогода нанесла в северных регионах страны Трентино и Венето.