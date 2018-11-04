Нацполиция узнала о смерти Гандзюк из соцсетей, а не от врачей. На место выехала следственная группа
После этого в больницу отправилась следственно-оперативная группа полиции Киева, которая подтвердила факт ее смерти, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
"Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - приводятся его слова на официальной странице полиции Киева в Facebook.
Как уточняет Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня, 4 ноября, около 12:00 в полицию города поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 жительницы города Херсон, советника Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.
На место выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции г. Киева. Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия.
После выводов экспертизы по поводу причин смерти будет дана правовая квалификация.
Национальная полиция напоминает, что в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины задержали группу лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Расследования по ним практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.
"Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины. В то же время полиция оказывает помощь в рамках полного раскрытия преступления", - отмечается в сообщении.
Национальная полиция выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- У нее были конфликты как с местными коррупционерами и пророссийскими силами, так и с руководителем начальника Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком, из-за чего Антощук потерял должность.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- Дело расследует Служба безопасности Украины (СБУ).
- 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбин суд оставил под стражей еще на два месяца.
- По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице Катиной группы поддержки появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
- Президент Петр Порошенко обратился к правоохранителям с призывом завершить расследование нападения на Гандзюк и непременно наказать виновных.
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