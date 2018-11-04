Нацполиция узнала о смерти Гандзюк из соцсетей, а не от врачей. На место выехала следственная группа

4 ноября, 2018, 15:11

О том, что общественный активист и политик Екатерина Гандзюк умерла в расположенном в столице ожоговом центре, Нацполиция узнала из соцсетей

После этого в больницу отправилась следственно-оперативная группа полиции Киева, которая подтвердила факт ее смерти, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

"Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - приводятся его слова на официальной странице полиции Киева в Facebook.

Как уточняет Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня, 4 ноября, около 12:00 в полицию города поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 жительницы города Херсон, советника Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

На место выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции г. Киева. Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия.

После выводов экспертизы по поводу причин смерти будет дана правовая квалификация.

Национальная полиция напоминает, что в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины задержали группу лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Расследования по ним практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

"Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины. В то же время полиция оказывает помощь в рамках полного раскрытия преступления", - отмечается в сообщении.

Национальная полиция выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк.