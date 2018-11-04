На Сицилии наводнение унесло жизни 10 человек

4 ноября, 2018, 10:51

Вследствие непогоды, которая уже неделю свирепствует в Италии, на Сицилии погибли 10 человек. Всего жертвами стихии в стране стали уже более 20 человек.

Десять человек, включая семью с детьми, погибли в результате наводнения близ Палермо на итальянском острове Сицилия. Об этом в воскресенье, 4 ноября 2018 года, сообщает DW со ссылкой на спасательные службы.

Как отмечается, тела членов двух семей, среди которых дети в возрасте один, три и 15 лет, обнаружили в доме в населенном пункте Кастельдачча. Трагедия произошла в ночь на воскресенье.

Дом расположен вблизи небольшой речки, которая в результате сильных ливней вышла из берегов.

По словам представителя местной власти, эта река никогда не составляла опасности.