На Сицилии наводнение унесло жизни 10 человек
4 ноября, 2018, 10:51
Вследствие непогоды, которая уже неделю свирепствует в Италии, на Сицилии погибли 10 человек. Всего жертвами стихии в стране стали уже более 20 человек.
Десять человек, включая семью с детьми, погибли в результате наводнения близ Палермо на итальянском острове Сицилия. Об этом в воскресенье, 4 ноября 2018 года, сообщает DW со ссылкой на спасательные службы.
Как отмечается, тела членов двух семей, среди которых дети в возрасте один, три и 15 лет, обнаружили в доме в населенном пункте Кастельдачча. Трагедия произошла в ночь на воскресенье.
Дом расположен вблизи небольшой речки, которая в результате сильных ливней вышла из берегов.
По словам представителя местной власти, эта река никогда не составляла опасности.
- Перед этим сообщалось о 17 жертвах, вызванных непогодой.
- Затоплено 3/4 города Венеция.
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