На Донбассе погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение суток российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Возле Хутора Свободный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще около пяти населенных пунктов.
Обороняющиеся подразделения устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам.
В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.
- За прошедшие сутки, 3 ноября 2018 года, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
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