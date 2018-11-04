На Донбассе погиб украинский военный

4 ноября, 2018, 19:24

В результате боевых действий на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение суток российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Возле Хутора Свободный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще около пяти населенных пунктов.

Обороняющиеся подразделения устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.