Катина гибель – приговор системе, - Тимошенко

4 ноября, 2018, 15:37

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала смерть активистки Екатерины Гандзюк приговором системе

Об этом Юлия Тимошенко написала в facebook.

"Умерла Катя Гандзюк... Это страшное событие. Трагическое событие, беда и горе, в которые не хочется верить... Катина гибель – приговор системе. Со всеми ее “реформами”, голой бравадой, порочными восхвалениями. Что-то не так, что-то неправильно, что-то неладно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе... Нет слов... Боль, гнев, печаль...", - заявила Юлия Тимошенко.