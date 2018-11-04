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Катина гибель – приговор системе, - Тимошенко


фото: facebook
Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала смерть активистки Екатерины Гандзюк приговором системе

Об этом Юлия Тимошенко написала в facebook.

"Умерла Катя Гандзюк... Это страшное событие. Трагическое событие, беда и горе, в которые не хочется верить... Катина гибель – приговор системе. Со всеми ее “реформами”, голой бравадой, порочными восхвалениями. Что-то не так, что-то неправильно, что-то неладно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе... Нет слов... Боль, гнев, печаль...", - заявила Юлия Тимошенко.

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