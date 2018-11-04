Катина гибель – приговор системе, - Тимошенко
Об этом Юлия Тимошенко написала в facebook.
"Умерла Катя Гандзюк... Это страшное событие. Трагическое событие, беда и горе, в которые не хочется верить... Катина гибель – приговор системе. Со всеми ее “реформами”, голой бравадой, порочными восхвалениями. Что-то не так, что-то неправильно, что-то неладно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе... Нет слов... Боль, гнев, печаль...", - заявила Юлия Тимошенко.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
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Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
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Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Турции, выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
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