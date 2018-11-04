Гандзюк говорила, что выздоравливает. Смерть выглядит странной, - журналист

4 ноября, 2018, 14:25

Смерть Екатерины Гандзюк произошла неожиданно. Она была уверена, что выздоравливает

Об этом написала журналист и политолог Елена Яхно на своей странице в Facebook.

"Была уверена, что она идет на поправку. Была уверена, что восстановится.

Была уверена, что ей предоставлено лучшее лечение и уход.

Шок! ".