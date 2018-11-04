Гандзюк говорила, что выздоравливает. Смерть выглядит странной, - журналист
4 ноября, 2018, 14:25
Смерть Екатерины Гандзюк произошла неожиданно. Она была уверена, что выздоравливает
Об этом написала журналист и политолог Елена Яхно на своей странице в Facebook.
"Была уверена, что она идет на поправку. Была уверена, что восстановится.
Была уверена, что ей предоставлено лучшее лечение и уход.
Шок! ".
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- У нее были конфликты как с местными коррупционерами и пророссийскими силами, так и с руководителем начальником Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком, из-за чего Антощук потерял должность.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- Дело расследует Служба безопасности Украины (СБУ).
- 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбина суд оставил под стражей еще на два месяца.
- По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице Катиной группы поддержки появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
- Президент Петр Порошенко обратился к правоохранителям с призывом завершить расследование нападения на Гандзюк и непременно наказать виновных.
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