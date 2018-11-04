Филарет и Макарий не могут избирать руководителя новой Украинской церкви, - Московский патриархат
Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает ТАСС.
По его словам, вроде бы подобное руководству УПЦ КП и УАЦ запретил лично вселенский патриарх Варфоломей.
"Есть информация о письме с Фанара (резиденция константинопольского патриарха в Стамбуле - ред.), направленное в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий", - подчеркнул митрополит.
Также он заверил, что никто из УПЦ МП не будет принимать участие в работе собора.
"Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк", - сказал Антоний.
Представитель УПЦ МП отметил, что если кто-то все-таки примет участие в Соборе, то "за церковными правилами, может быть запрещен в служении".
- Напомним, 3 ноября 2018 года Украина заключила со Вселенским патриархатом важнейшое соглашение о окончательном порядке получения Томоса.
- В ответ в РПЦ заявили, что Вселенский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению Российской православной церкви.
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