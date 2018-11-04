Филарет и Макарий не могут избирать руководителя новой Украинской церкви, - Московский патриархат

4 ноября, 2018, 12:01

ПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий якобы не смогут принять участие в выборах на главу новосозданной Украинской автокефальной церкви, которые состоятся на объединительном соборе в Киеве

Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает ТАСС.

По его словам, вроде бы подобное руководству УПЦ КП и УАЦ запретил лично вселенский патриарх Варфоломей.

"Есть информация о письме с Фанара (резиденция константинопольского патриарха в Стамбуле - ред.), направленное в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий", - подчеркнул митрополит.

Также он заверил, что никто из УПЦ МП не будет принимать участие в работе собора.

"Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк", - сказал Антоний.

Представитель УПЦ МП отметил, что если кто-то все-таки примет участие в Соборе, то "за церковными правилами, может быть запрещен в служении".