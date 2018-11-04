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Друзья Гандзюк подтверждающие факт ее смерти. Нардепы напоминают, что временной следственной комиссии (ВСК) по поводу покушения до сих пор не создано


фото: petrimazepa.com
Смерть херсонской общественной активистки и политика Екатерины Гандзюк в своих сообщениях подтвердили в частности правозащитница Ольга Решетилова и народный депутат Елена Сотник

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Екатерины Гандзюк больше нет...страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийцы Кати не найдены и не наказаны!

Что же, мои уважаемые руководители фракций в Верховной Раде, может теперь вам будет достаточно оснований, чтобы ответить на письма по поводу создания Временной следственной комиссии?", - отмечает Сотник.

Также друзья Гандзюк в Херсоне подтвердили, что информация о ее смерти соответствует действительности.

В Ожоговом центре Киева, где Гандзюк проходила лечение, пока от комментариев отказались.

  • 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
  • Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
  • Дело расследует Служба безопасности Украины (СБУ).
  • 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбина суд оставил под стражей еще на два месяца.
  • По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
  • Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице Катиной группы поддержки появилась информация о ее смерти. По непроверенной версии, причина якобы в тромбе.
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