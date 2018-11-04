Друзья Гандзюк подтверждающие факт ее смерти. Нардепы напоминают, что временной следственной комиссии (ВСК) по поводу покушения до сих пор не создано

4 ноября, 2018, 13:31

Смерть херсонской общественной активистки и политика Екатерины Гандзюк в своих сообщениях подтвердили в частности правозащитница Ольга Решетилова и народный депутат Елена Сотник

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Екатерины Гандзюк больше нет...страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийцы Кати не найдены и не наказаны!

Что же, мои уважаемые руководители фракций в Верховной Раде, может теперь вам будет достаточно оснований, чтобы ответить на письма по поводу создания Временной следственной комиссии?", - отмечает Сотник.

Также друзья Гандзюк в Херсоне подтвердили, что информация о ее смерти соответствует действительности.

В Ожоговом центре Киева, где Гандзюк проходила лечение, пока от комментариев отказались.