Дело бразильца Лусварги: вместо пророссийского Рыбина ему назначат государственного адвоката

4 ноября, 2018, 09:56

Бразильский боевик “ЛНР/ДНР” Рафаэл Лусварги, осужденный в Украине за терроризм, отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина и попросил назначить ему государственного защитника

Такое решение Лусварги принял за постоянные неявки Рыбина в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, где повторно слушается дело террориста, пишет Новинарня.

“Судья отметил, что Рыбин сообщил суду о том, что он не может принять участие в заседании, поскольку занят в другом деле.

По данным прокурора в деле Луварги, никаких документальных подтверждений адвокат боевика не предоставлял, поэтому прокурор обратился в суд и попросил привлечь Рыбина к дисциплинарной ответственности, если он снова не появиться на заседании”, говорится в сообщении.

Валентин Рыбин

При этом адвокат Валентин Рыбин, известный своей четкой пророссийской позицией и защитой врагов украинской государственности, затягивает рассмотрение дел из-за неявки в суд.

После заседания 30 октября Лусварги обратился в суд с заявлением, что он предоставил своему переводчику письмо, в котором заявил, что очень благодарен своему защитнику, но должен с ним попрощаться, поскольку тот не приходит на заседания.

Следующее заседание суд назначил на 8 ноября.

Стоит отметить, что на предыдущее заседание - 18 октября - Рыбин тоже не прибыл.

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Тогда судья Сергей Тимченко вынес постановление, которым поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Днепропетровской области назначить Лусварги государственного адвоката вместо Рыбина.

На том же заседании суд продлил арест Лусварги еще на 60 суток – до 16 декабря 2018 года.

Отец Валентина - Владимир Рыбин признал, что они с сыном больше не будут ездить в Павлоград защищать бразильца.

В заметке на Facebook Рыбин-старший пишет о Рафаэле Лусварги как "бразильского добровольца, который принял участие в гражданском конфликте на Донбассе на стороне "ЛДНР", тяжело раненного, который выжил чудом, который вернулся в Бразилию, был обманом виманений и схвачен СБУ в аэропорту "Борисполь" и быстренько осужден в январе 2017 года до 13 лет тюрьмы для науки всем иностранным интербригадовцам, которые воюют с нацистами на Донбассе".

"...Всему есть предел возможного. С глубокой скорбью я вынужден сообщить, что в Павлоград до Рафаэля Лусварги наших поездок больше не будет. Такое непростое решение принято совместно с Рафаэлем после взвешивания всех "про" и "контра", - отметил Владимир Рыбин.

Пособник террориста признал, что приговор Лусварги снова будет обвинительный.

“Дело в том, что пытаться бесконечно оттягивать неизбежный финал обвинительного приговора Рафаэлю уже нет никаких возможностей. Ни юридических, ни физических. На эшафот приговоренного провожает священник. Адвокат здесь, к сожалению, уже лишний. А Лусварги осужден бандеровским режимом к показательной казни”, - пишет Рыбин-старший, анонсируя финальные заседания по делу.

Он констатировал, что бразильскому наемнику не помогла ни родная страна, ни какая-то загадочная "могучая сила", к которой они не достучались.