Жениха дочери Скрипаля подозревают в связях с ФСБ, - Mirror

3 ноября, 2018, 09:23

Жених Юлии Скрипаль, отравленной вместе со своим отцом, бывшим сотрудником российской военной разведки ГРУ Сергеем Скрипалем, мог быть связан со спецслужбами

Об этом сообщил британский Mirror со ссылкой на знакомых и родственников женщины.

По данным издания, Юлия проживала в съемной квартире в Москве с мужчиной по имени Степан Викеев, а после отравления в Великобритании ее жених бесследно исчез. Mirror пишет, что мужчина работал под руководством своей матери, Татьяны, в Институте проблем безопасности, который якобы считается "неотъемлемой частью" ФСБ. По словам одного из приятелей Юлии, со времени отравления никто его не видел.

Знакомые женщины считают, что ее жених мог с самого начала быть приманкой, поэтому теперь "его защищает ФСБ в укрытии, где его никто не найдет". По другой версии, "спрятать" мужа могла его состоятельная мать: женщина всегда была против его отношений со Скрипаль и просто решила устроить ему новую жизнь.

Соседи также считали отношения пары странными: молодые люди имели две собаки, однако вместе они их никогда не выгуливали.

Кроме того, таблоид пишет, что после отравления хозяин уже успел сдать Юлино жилье другим арендаторам, вещи женщины вывезли, однако ее машина все еще стоит на дворе.

В апреле племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль также выражала беспокойство из-за бойфренда Юлии. Она считала его странным, а с момента отравления он вообще куда-то исчез.