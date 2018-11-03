 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за неисправного обогревателя в Днепре сгорела семья с ребенком

В ночь со 2 на 3 ноября в городе Днепр произошел в пожар в 1-комнатном квартире в многоэтажке на улице Рабочей, 164

Возгорание началось около 00:30. Огонь унес жизни трех человек, среди которых один ребенок, передает местный портал Информатор.

На место происшествия сразу же отправились 3 бригады ГСЧС, в машины скорой помощи и патрульный экипаж.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что очаг возгорания находится в однокомнатной квартире на 2-м этаже и сразу же приступили к тушению. Предварительно, на момент возгорания в квартире находились 4 человека.

По словам патрульных, пожар произошел из-за обогревателя, от которого пламя распространилось на домашние вещи.

Несмотря на то, что спасатели сразу прибыли на место происшествия, спасти жильцов квартиры не удалось. В результате пожара погибли три человека, один из них ребенок. Сразу после ликвидации пожара  медики констатировали смерть двух людей: мужчины и женщины. Врачи в машине скорой помощи пытались спасти жизнь ребенку, но этого сделать не удалось.

В квартире находился еще один ребенок, которого отвезли в детскую больницу. Известно, что это мальчик в возрасте 4-5 лет, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения (состояние средней степени тяжести).

Пожар удалось локализовать в 00:51, полностью ликвидировать в 1:01. К тушению пожара привлекли два отделения 2-й и 5-й государственных пожарно-спасательных частей.

Место происшествия оградили красной лентой. Данные погибших и госпитализированного ребенка устанавливаются. На месте работает патрульная полиция и следователи. Все детали и обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

null

null

null

null

  • Напомним, в конце декабря 2017 года от отравления угарным газом в Ивано-Франковске погибла семья Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко. Одновременно не стало родителей и их четырех детей.
  • Русана была известным психологом, психотерапевтом, поэтом, целительницей, основательницей психодраматической студии "Чарунка".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2018 суббота

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

3 ноября, 2018 суббота

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать