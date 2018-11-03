Из-за неисправного обогревателя в Днепре сгорела семья с ребенком
Возгорание началось около 00:30. Огонь унес жизни трех человек, среди которых один ребенок, передает местный портал Информатор.
На место происшествия сразу же отправились 3 бригады ГСЧС, в машины скорой помощи и патрульный экипаж.
Спасатели, прибыв на место, выяснили, что очаг возгорания находится в однокомнатной квартире на 2-м этаже и сразу же приступили к тушению. Предварительно, на момент возгорания в квартире находились 4 человека.
По словам патрульных, пожар произошел из-за обогревателя, от которого пламя распространилось на домашние вещи.
Несмотря на то, что спасатели сразу прибыли на место происшествия, спасти жильцов квартиры не удалось. В результате пожара погибли три человека, один из них ребенок. Сразу после ликвидации пожара медики констатировали смерть двух людей: мужчины и женщины. Врачи в машине скорой помощи пытались спасти жизнь ребенку, но этого сделать не удалось.
В квартире находился еще один ребенок, которого отвезли в детскую больницу. Известно, что это мальчик в возрасте 4-5 лет, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения (состояние средней степени тяжести).
Пожар удалось локализовать в 00:51, полностью ликвидировать в 1:01. К тушению пожара привлекли два отделения 2-й и 5-й государственных пожарно-спасательных частей.
Место происшествия оградили красной лентой. Данные погибших и госпитализированного ребенка устанавливаются. На месте работает патрульная полиция и следователи. Все детали и обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
- Напомним, в конце декабря 2017 года от отравления угарным газом в Ивано-Франковске погибла семья Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко. Одновременно не стало родителей и их четырех детей.
- Русана была известным психологом, психотерапевтом, поэтом, целительницей, основательницей психодраматической студии "Чарунка".
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