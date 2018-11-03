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Из-за астрономического долга прифронтовой Торецк сидит без отопления


фото: day.kyiv.ua
С начала отопительного сезона в городах Торецк, Железное и в поселке Южное в Донецкой области отсутствует теплоснабжение отдельных жилых домов

В военно-гражданской администрации Торецка при этом заявляют, что причиной является задолженность перед "Дзержинськтеплосетью" в размере 192 млн грн за газ, потребленный в предыдущие отопительные сезоны. Предприятие является структурным подразделением областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", сообщает ВГА в Facebook.

"Следует отметить, что все котельные готовы к запуску, системы заполнены водой и могут начать генерировать тепло немедленно в случае разблокировки подачи газа", - говорится в сообщении

В частности, в Торецьку запуск газа происходит на 13-ти из 20 котельных, то есть на тех, которые обеспечивают теплоснабжением, в частности, объекты социальной сферы.

Задолженность населения по оплате за отопление составляет 72 млн грн, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Сергей Винник в комментарии изданию Торецьк City.

  • Напомним, в октябре жители Торецкая-за аварии несколько дней были без воды.
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