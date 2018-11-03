Илья Кива идет в президенты

3 ноября, 2018, 16:07

Социалистическая партия Украины выдвинула Илью Киву кандидатом в президенты Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За это проголосовали делегаты съезда Социалистической партии Украины. Кроме того, сегодня политическая сила изменила свой курс. Главная задача партии - уничтожение коррупции и объединение левых сил.

Также социалисты выступают за неотвратимость наказания, национализации стратегических объектов и ресурсов и возвращение смертной казни для чиновников. Коснулись изменения и партийной символики. Отныне вместо розы - рука в кулаке.