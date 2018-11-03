 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Илья Кива идет в президенты


фото: facebook
Социалистическая партия Украины выдвинула Илью Киву кандидатом в президенты Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За это проголосовали делегаты съезда Социалистической партии Украины. Кроме того, сегодня политическая сила изменила свой курс. Главная задача партии - уничтожение коррупции и объединение левых сил.

Также социалисты выступают за неотвратимость наказания, национализации стратегических объектов и ресурсов и возвращение смертной казни для чиновников. Коснулись изменения и партийной символики. Отныне вместо розы - рука в кулаке.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2018 суббота

больше новостей

3 ноября, 2018 суббота

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать