Илья Кива идет в президенты
3 ноября, 2018, 16:07
Социалистическая партия Украины выдвинула Илью Киву кандидатом в президенты Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За это проголосовали делегаты съезда Социалистической партии Украины. Кроме того, сегодня политическая сила изменила свой курс. Главная задача партии - уничтожение коррупции и объединение левых сил.
Также социалисты выступают за неотвратимость наказания, национализации стратегических объектов и ресурсов и возвращение смертной казни для чиновников. Коснулись изменения и партийной символики. Отныне вместо розы - рука в кулаке.
- Напомним, ранее на своем внеочередном съезде "Народный контроль" выдвинул лидера партии Дмитрия Добродомова для участия в выборах президента Украины.
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