Яценюк и Аваков анонсировали повышение зарплат полицейским и работникам ГСЧС

3 ноября, 2018, 15:25

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовали программу социального обеспечения работников Национальной полиции

Об этом сообщает официальный сайт "Народного фронта".

3 ноября в Черновцах лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым встретились с представителями ГСЧС и Национальной полиции области.

Во время встречи была представлена программа социального обеспечения для сотрудников ГСЧС и Национальной полиции. Среди механизмов соцобеспечения - повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

"Введение новых механизмов социального обеспечения - это новый шаг, чтобы у вас было собственное жилье и чтобы вы почувствовали, что о вас заботится государство. Чтобы вам никуда не надо ехать, вам надо просто работать на свою страну, и страна будет думать о вас", - сказал Яценюк.

Он выразил убеждение, что Премьер-министр Владимир Гройсман поддержит это решение и будут приняты соответствующие постановления Кабинета министров.

Как первый шаг на эту программу выделяется 2 млрд грн, то есть на первом этапе около 4 тыс. человек могут попасть под эту программу.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что в новом бюджете заложено повышение минимальных зарплат для работников ГСЧС до 9 тыс. грн, а полицейских - до 9,2 тыс. грн.