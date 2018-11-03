Яценюк и Аваков анонсировали повышение зарплат полицейским и работникам ГСЧС
Об этом сообщает официальный сайт "Народного фронта".
3 ноября в Черновцах лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым встретились с представителями ГСЧС и Национальной полиции области.
Во время встречи была представлена программа социального обеспечения для сотрудников ГСЧС и Национальной полиции. Среди механизмов соцобеспечения - повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.
"Введение новых механизмов социального обеспечения - это новый шаг, чтобы у вас было собственное жилье и чтобы вы почувствовали, что о вас заботится государство. Чтобы вам никуда не надо ехать, вам надо просто работать на свою страну, и страна будет думать о вас", - сказал Яценюк.
Он выразил убеждение, что Премьер-министр Владимир Гройсман поддержит это решение и будут приняты соответствующие постановления Кабинета министров.
Как первый шаг на эту программу выделяется 2 млрд грн, то есть на первом этапе около 4 тыс. человек могут попасть под эту программу.
Лидер "Народного фронта" напомнил, что в новом бюджете заложено повышение минимальных зарплат для работников ГСЧС до 9 тыс. грн, а полицейских - до 9,2 тыс. грн.
- Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее весомый вклад по поддержке украинскому народу.
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