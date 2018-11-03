Вблизи Северодонецка полиция наткнулась на схрон с 17 тыс. патронов и 500 выстрелами к РПГ

3 ноября, 2018, 13:11

В Луганской области в поселке Щедрищево под Северодонецком в помещении бывшего кинотеатра обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Нацполиция обнаружила схрон в пятницу, 2 ноября. Из него специалисты-взрывотехники изъяли 4 гранатомета РПГ-22, 500 гранатометных выстрелов, 140 пороховых зарядов, 202 корпуса различных гранат, 323 детонатора, 5 дымовых мин, 80 патронов калибра 14,5 мм с взрывателями, более 28 тысячи патронов калибра 5,45 мм и свыше 17 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

По данному факту внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье расточительство или потеря военного имущества (ч.1 ст. 413 УК Украины).