Варфоломей выполняет задание из-за океана, - Московский патриархат

3 ноября, 2018, 18:35

В Московском патриархате заявили, что Вселенский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению Русской православной церкви

Об этом сообщает gazeta.ru.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению РПЦ.

Иларион добавил, что соглашение между Варфоломеем и Петром Порошенко лежит "исключительно в политической плоскости".

Сегодня Петр Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Президент Украины назвал 3 ноября историческим днем и подчеркнул, что подписанный документ завершит процесс создания украинской автокефальной церкви.

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