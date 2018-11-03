Варфоломей выполняет задание из-за океана, - Московский патриархат
Об этом сообщает gazeta.ru.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению РПЦ.
Иларион добавил, что соглашение между Варфоломеем и Петром Порошенко лежит "исключительно в политической плоскости".
Сегодня Петр Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Президент Украины назвал 3 ноября историческим днем и подчеркнул, что подписанный документ завершит процесс создания украинской автокефальной церкви.
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- Напомним, 3 ноября Украина заключила с Вселенским патриархатом важнейшее соглашение о Томосе.
- 3-4 ноября Порошенко находится в Турции с официальным визитом.
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