В субботу начинается подготовка к первым выборам в 123 ОТГ

3 ноября, 2018, 09:50

В субботу, 3 ноября 2018 года, начинается избирательный процесс первых выборов в 123 объединенных территориальных общинах, назначенных на 23 декабря

Речь идет об избрании депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 123 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (15 городских, 21 сельских, 87 сельских ОТГ) в 21 области Украины, передает Укринформ.

В состав этих 123 ОТГ вошли 511 местных советов (городских – 15, сельских – 25, сельских – 471) и, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 685 тысяч избирателей.

Согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией (ЦИК) календарному плану проведения выборов до 10 ноября районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав, а к 14 ноября ТИК обязаны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа.

Кроме того, в период с 3 до 17 ноября включительно партии должны подать в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в первых местных выборах.

19 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты и кандидатов на должность местных глав.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018 года, составляет 31 млн 51 тыс. 500 грн.