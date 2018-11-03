В Стамбуле началась встреча Порошенко и Эрдогана

3 ноября, 2018, 15:38

Президент Украины Петр Порошенко встречается в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Об этом сообщает глава украинского государства на своей странице в twitter.

"Рад встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Чрезвычайно важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", - отметил Порошенко.

В пресс-службе президента Украины уточнили, что после общения президентов состоится Седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством лидеров обеих стран. По его итогам запланировано подписание двусторонних документов.

Петр Порошенко начал свой визит в Турцию 3 ноября с открытия мемориальной таблички на доме, где было посольство Украинской Народной республики в Османской империи в 1919-1922 годах. Затем он посетил Стамбульский университет, где встретился со студентами и преподавателями отделения украинского языка и литературы.