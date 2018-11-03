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В США обрушилось здание Amazon, есть погибшие


фото: CNN
В американском городе Балтимор в результате обвала здания Amazon погибло двое людей

Об этом сообщает CNN.

В Балтиморе произошло частичное разрушение сортировочного центра Amazon. В результате этого происшествия погибли два человека.

Спасатели работают на месте происшествия и пытаются установить, остался ли еще кто-то под завалами.

Представители власти не называют возможные причины обрушения, однако очевидцы отмечают, что перед разрушением здания в городе была непогода. Из-за шторма обвалилась стена. В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.

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