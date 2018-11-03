В США обрушилось здание Amazon, есть погибшие
Об этом сообщает CNN.
В Балтиморе произошло частичное разрушение сортировочного центра Amazon. В результате этого происшествия погибли два человека.
Спасатели работают на месте происшествия и пытаются установить, остался ли еще кто-то под завалами.
Представители власти не называют возможные причины обрушения, однако очевидцы отмечают, что перед разрушением здания в городе была непогода. Из-за шторма обвалилась стена. В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.
Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh— Jennifer Franciotti (@wbaljfro) 3 ноября 2018 г.
- Напомним, в США число погибших от урагана "Майкл" возросло до 33 человек.
- Как сообщалось, ураганов стало больше из-за потепления Атлантического океана.
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Шторм "Майкл" войдет в историю как третий мощный удар по материковой части Соединенных Штатов за всю историю официальных наблюдений после того, как он достиг побережья в среду с силой урагана четвертой категории, постоянная скорость ветров которого составляла 155 миль/ч – всего на 2 мили/ч меньше, чем иконический статус пятой категории.
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