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В сети показали роскошную виллу "Хмурого", подозреваемого по делу MH17

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало фотографии с приусадебной территории и внутренних комнат дома российского военного Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), которого подозревают в причастности к катастрофе МН17

Материал появился на официальном сайте объединения.

Отмечается, что бывший начальник разведки "ДНР" Дубинский в конце мая 2018 года делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

"В доме "Хмурого" есть камин, аквариум с рыбками и фотообои с белыми розами. Внутренний двор украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой", - пишет InformNapalm.

Сообщество напоминает, что в начале 2017 года публиковала переданные ей от организации "Европространство" данные с точным адресом места жительства Дубинского: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайском районе, хутор Большой Лог, улица Молодежная, 4.

"В июле 2017 года голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur, следуя адресу Дубинского, опубликованной на InformNapalm, косвенно подтвердили место жительства подозреваемого.

Съемочная группа Nieuwsuur посетила его частный дом в Ростовской области России, но их не пустили даже на порог, а сам Сергей Дубинский отказался разговаривать с прессой", - говорится в материале.

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