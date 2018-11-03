В России узаконят "киберстукачей"

3 ноября, 2018, 07:14

Депутаты Государственной Думы от "Единой России" предложат узаконить деятельность "кибердружин", то есть организаций, члены которых будут передавать следственным органам информацию о "противоправном" контенте в интернете, в частности, в соцсетях

Активисты в первую очередь будут обращать внимание на сообщения, которые подпадают под действие статьи "Экстремизм" (ст. 282 российского УК). В т.ч. на те, что доступны в режиме "только для друзей", передает RFI со ссылкой на одного из авторов инициативы Адальби Шхагошева, который представляет в парламенте Кабардино-Балкарию.

"Эта инициатива родилась не сегодня, речь идет о системной работе по организации кибербезопасности. Можно это назвать волонтерским движением. Есть очень много желающих помочь в выявлении противоправной информации. Мы сравниваем подобные движения с народными дружинниками, которые еще с Советского Союза существуют, и которые приносили много пользы", - подчеркнул он.

Как рассказал Шхагошев, активисты смогут жаловаться и на контент, размещенный их друзьями:

"Чтобы не было двойного толкования: является ли эта противоправная информация. Она определяется тем, что нарушается действующее законодательство. Они (активисты - ред.) видят то, что запрещается законодательством. На это они будут реагировать. Друзья, какие-то другие "контенти", что-то общедоступное, - неважно".

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Как отмечается в сообщении организации, члены которых передают информацию о противоправном контенте в правоохранительные органы, существуют в России и сейчас. В 2011 году благотворительный фонд Святителя Василия Великого, который возглавляет приближенный к руководству РПЦ скандальный бизнесмен Константин Малофеев, основал "Лигу безопасного интернета". Ее члены передают властям информацию о сообщениях, которые, по их мнению, противоречат законодательству.