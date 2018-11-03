В результате взрыва в Сирии погибли пять российских военных, - СМИ
3 ноября, 2018, 21:17
В Сирии, в результате взрыва мины, погибли пять российских военных
Об этом сообщает Zamanalwsl.
Инцидент произошел в штаб-квартире российских войск, которая находилась в провинции Дейр-эз-Зор. По данным издания, в результате взрыва, произошедшего 2 ноября, погибли также солдаты войск сирийского президента Башара Асада.
Количество жертв среди них пока неизвестна. Кроме того, в результате взрыва мины, которая была заложена в штаб-квартире русских, еще три человека были ранены.
По данным издания Eldorar, всего в результате инцидента погибли семь человек.
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