В результате взрыва в Сирии погибли пять российских военных, - СМИ

3 ноября, 2018, 21:17

В Сирии, в результате взрыва мины, погибли пять российских военных

Об этом сообщает Zamanalwsl.

Инцидент произошел в штаб-квартире российских войск, которая находилась в провинции Дейр-эз-Зор. По данным издания, в результате взрыва, произошедшего 2 ноября, погибли также солдаты войск сирийского президента Башара Асада.

Количество жертв среди них пока неизвестна. Кроме того, в результате взрыва мины, которая была заложена в штаб-квартире русских, еще три человека были ранены.

По данным издания Eldorar, всего в результате инцидента погибли семь человек.